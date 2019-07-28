Десятки кораблей и самолётов. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге — фото

В торжественном мероприятии в честь Дня ВМФ России приняло участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля, подводные лодки, 41 летательный аппарат.

В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырёх флотов и Каспийской флотилии, приуроченный ко Дню ВМФ России. Парад принимал президент России Владимир Путин.

Сперва верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. После чего поздравил экипажи, всех действующих военнослужащих и ветеранов флота с праздником.

— Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность учёных, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше — будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы, — отметил в поздравительной речи Владимир Путин.

Парад открыла историческая часть — по Неве прошли артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знамёнами соединений морской пехоты, участвовавших в крупнейших операциях в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на борту одного из катеров была установлена копия ботика Петра Первого или, как принято его назвать, "дедушки" российского флота.

Следом пошли современные корабли отечественного флота — фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный крейсер "Смоленск", новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", а также новейший малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт" и другие.

Отметим, впервые в Главном военно-морском параде принимали участие приглашённые иностранные военные корабли — фрегат ВМС Индии "Таркаш" и китайский эсминец "Сиань".

Завершающей частью парада традиционно стала воздушная часть. Над Санкт-Петербургом пролетели корабельные транспортно-боевые вертолёты Ка-29, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения, стратегические турбовинтовые противолодочные самолёты Ту-142МЗ, самолёты-амфибии Бе-200. Последним пролетело звено штурмовиков Су-25БМ, которые окрасили небо в цвета российского триколора.

Напомним, открывая парад, президент России отметил, что российский военно-морской флот способен дать достойный отпор любому агрессору. Также Владимир Путин поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником.