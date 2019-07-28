Матвиенко оценила парад в честь Дня ВМФ: Супер

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана высоко оценили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
— Супер! — ответила корреспонденту Лайфа Матвиенко на вопрос о впечатлениях от парада.
По мнению супруги главы кабмина, мероприятие прошло как всегда хорошо.
Ранее сообщалось, что после парада в Северной столице Путин кратко пообщался с семьями из пострадавшего от паводка Приангарья, с которыми встречался 25 июля в Кремле.
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