Матвиенко оценила парад в честь Дня ВМФ: Супер

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В параде приняли участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана высоко оценили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

— Супер! — ответила корреспонденту Лайфа Матвиенко на вопрос о впечатлениях от парада.

По мнению супруги главы кабмина, мероприятие прошло как всегда хорошо.

Ранее сообщалось, что после парада в Северной столице Путин кратко пообщался с семьями из пострадавшего от паводка Приангарья, с которыми встречался 25 июля в Кремле.

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