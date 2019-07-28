Из Тулуна эвакуируют жителей из-за угрозы нового паводка

Население выводят также и из близлежащих населённых пунктов Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

В Иркутской области из пострадавшего от наводнения города Тулун и Тулунского района эвакуируют жителей из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В МЧС уточнили, что эвакуация проходит в населённых пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский Тулунского района. Проводят её силами самого министерства, а также полиции и администрации муниципальных образований.

Ранее сегодня сообщалось, что в Иркутской области прошла эвакуация более ста жителей районов Приангарья из-за возможности очередной волны подтопления.