Лидер республиканцев в Сенате США получил прозвище Московский Митч

Так его стали называть за отказ поддержать законопроекты, посвящённые "вмешательству" в американские выборы.

Лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла назвали в Сети "московским Митчем".

Такое прозвище сенатор получил за отказ поддержать законопроекты, которые должны защитить от вмешательства в американские выборы. Как сообщает газета The Hill, согласно одной из инициатив, американцы должны использовать бумажные бюллетени при голосовании. Второй законопроект обязывает кандидатов, участников предвыборных кампаний и членов их семей сообщать в Федеральное бюро расследований (ФБР) о получении предложений помощи со стороны других государств.

Макконнелл назвал эти законопроекты слишком предвзятыми и заблокировал их. За что член Комитета Сената по разведке Рон Уайден назвал его "самым большим союзником России". Затем ведущий телеканала MSNBC и бывший член Республиканской партии Джо Скарборо начал в социальных сетях кампанию с хештегом #MoscowMitch, которая быстро набрала популярность.

Напомним, спецслужбы США обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году. Однако в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, который подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.