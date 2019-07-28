Журналист Велехов — о Владимире Кара-Мурзе: У него была особая магия

По словам коллеги, последние несколько лет публицист мужественно боролся с тяжёлым заболеванием.

Журналист Леонид Велехов назвал умершего сегодня утром коллегу, публициста Владимир Кара-Мурзу — старшего, уникальным человеком с неповторимым голосом и невероятным чувством юмора. По его мнению, уход Кара-Мурзы — невероятно тяжёлая потеря не только для его родных, но и для друзей и зрителей.

— Володя был уникальным человеком и уникальным журналистом... Это интеллигент с бородкой, знаменитой полуулыбочкой, полулукавством с искоркой, всегда игравшей в его глазах. Он был такой один. Он был необычайно обаятельным телевизионным ведущим, поэтому мы его все так любили. У него была совершенно особая — его магия. Человеческая и профессиональная, — поделился Велехов с Лайфом.

Журналист рассказал, что последние несколько лет Кара-Мурза — старший боролся с тяжёлым заболеванием. Несмотря на недомогание, он мужественно справлялся и не оставлял работу. По словам Велехова, последний месяц телеведущий пролежал в больнице, на его последний звонок неделю назад Кара-Мурза уже не смог ответить.

— Он был в больнице, и был там на протяжении всего июля, потому что 4 июля я говорил с его сыном. Он мне сказал, что отец плох. Его болезнь была очень тяжёлая, понемногу его съедавшая, затруднявшая его речь и изменившая его физику. Но тем не менее оставившая в совершенном порядке его необычайный интеллект, — добавил собеседник Лайфа.

Ранее стало известно, что Владимир скончался сегодня в 8 утра. Ему было 59 лет.