На гонках в Подмосковье пилот Nissan GT-R погиб в горящем автомобиле

Машина вылетела за пределы трассы и снесла вышку, на которой была установлена видеокамера.

На аэродроме Быково в Подмосковье, где проходили соревнования "Московская миля 2019", погиб гонщик Сергей Боричев. Его автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб, на котором была установлена камера, транслирующая состязание, после чего загорелся. О трагедии сообщают организаторы соревнований.

— Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля, — сообщают организаторы "Московской мили 2019".

В сообщении также говорится, что врачи сделали всё возможное, чтобы помочь гонщику, однако из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.

Как сообщал Лайф, несколько дней назад в Великобритании спорткар влетел в зрителей уличных гонок. Пострадало 17 человек.