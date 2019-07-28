На Кубани поймали сбежавшего от конвоя опасного преступника

Обвиняемый в убийстве брата скрылся во время конвоирования вечером 24 июля в Армавире.

В посёлке Маяк на Кубани задержали опасного преступника, объявленного в федеральный розыск после побега от конвоя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

— В посёлке Маяк сотрудниками отдела МВД России по городу Армавиру был задержан сбежавший во время конвоирования осуждённый. Мужчину доставили в отдел полиции, в ближайшее время он будет передан инициатору розыска, — говорится в сообщении.

Антон Санников, обвиняемый в убийстве брата, совершил побег вечером 24 июля. Мужчина был объявлен в федеральный розыск, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Побег из-под стражи".

Ранее пожизненно осуждённый Владимир Железогло раскрыл тайну "побега века" из Бутырки, который он вместе с двумя другими заключёнными совершил в 2001 году.