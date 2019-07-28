Психолог дал советы, как правильно выходить из отпуска

Например, до выхода на работу желательно два-три дня провести дома, чтобы вернуться в привычную обстановку.

Психологи советуют выходить из отпуска в середине недели, чтобы оставалось меньше рабочих дней до выходных. Так будет легче переходить в рабочий режим.

— До выхода на работу желательно два-три дня провести дома, прийти в себя, побыть в привычной обстановке, — передаёт АГН "Москва" слова психолога филиала "Центральный" Московской службы психологической помощи населению (МСППН) Елены Красовской.

Кроме того, в первые рабочие дни рекомендуют не браться за слишком тяжёлую работу. Сразу после отдыха лучше заниматься рутинными делами и сократить количество важных задач.

Также специалист посоветовала не относиться к отпуску как к главному событию года и быть готовым к неожиданностям. По её мнению, слишком большие ожидания могут привести к разочарованиям.

Ранее депутаты Госдумы рассказали Лайфу о планах на отпуск.