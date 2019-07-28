Памятник УПА в Харькове изрисовали краской и оскорбительными надписями

Согласно украинским законам, за осквернение националистического монумента виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Киевском районе Харькова неизвестные изрисовали памятник, установленный в честь погибших украинских националистов — членов УПА*. Главная плита монумента окрашена белой и красной красками в цвета польского флага. Кроме того, на памятник нанесены оскорбительные надписи на польском языке.

— Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения, по факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы, — отметили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны бойцы ОУН-УПА* совершали массовые убийства польского и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной Галиции, русского и белорусского населения на территориях современных Украины и Белоруссии. Подразделения украинских националистов также входили в состав охранных, карательных батальонов гитлеровской армии, в том числе в части СС, в рядах которых принимали участие в боях против советских войск.

По разным оценкам, жертвами украинских националистов стали около ста тысяч мирных жителей, среди которых женщины и дети. Тем не менее парламент Украины 9 апреля 2015 года принял закон о героизации ОУН-УПА и предоставил её участникам право на социальные гарантии.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.