Макгрегор рассказал, как незаметно нанёс Нурмагомедову запрещённый удар

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в своём твиттер-аккаунте вспомнил, как он вышел в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и рассказал, что он нанёс запрещённый удар.
Herb my man he’s tryna sniff my jock strap here it’s fucking round 1. Stand this shit up.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 июля 2019 г.
Pussy fighter. Panic panic.
We all saw you panic shit yourself on the back of that bus.
Riddled in panic.
I might actually be the Riddler instead. pic.twitter.com/6jmNg6sR4F
— Херб (рефери Дин Херб. — Прим. Лайфа) должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан, — похвалился Макгрегор.
Многие подписчики бойца отреагировали на эти слова отрицательно. Его призвали поменьше говорить об этом, чтобы не навредить себе же. А кто-то предложил протрезветь.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. Недавно Нурмагомедов допустил, что бой-реванш с Макгрегором может состояться в сентябре. Однако оказалось, что в этом месяце он будет состязаться с американцем Дастином Пуарье. Боксёр Майк Тайсон заявил, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.
Конор Макгрегор же недавно вызвал на бой актёра Марка Уолберга.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram