Макгрегор рассказал, как незаметно нанёс Нурмагомедову запрещённый удар

Однако из-за массовой драки, которая случилась после боя, наказали всё равно Хабиба Нурмагомедова.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в своём твиттер-аккаунте вспомнил, как он вышел в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и рассказал, что он нанёс запрещённый удар.

Herb my man he’s tryna sniff my jock strap here it’s fucking round 1. Stand this shit up.

Pussy fighter. Panic panic.

We all saw you panic shit yourself on the back of that bus.

Riddled in panic.

I might actually be the Riddler instead. pic.twitter.com/6jmNg6sR4F — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 июля 2019 г.

— Херб (рефери Дин Херб. — Прим. Лайфа) должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан, — похвалился Макгрегор.

Многие подписчики бойца отреагировали на эти слова отрицательно. Его призвали поменьше говорить об этом, чтобы не навредить себе же. А кто-то предложил протрезветь.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. Недавно Нурмагомедов допустил, что бой-реванш с Макгрегором может состояться в сентябре. Однако оказалось, что в этом месяце он будет состязаться с американцем Дастином Пуарье. Боксёр Майк Тайсон заявил, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.

Конор Макгрегор же недавно вызвал на бой актёра Марка Уолберга.