Макгрегор рассказал, как незаметно нанёс Нурмагомедову запрещённый удар

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Однако из-за массовой драки, которая случилась после боя, наказали всё равно Хабиба Нурмагомедова.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в своём твиттер-аккаунте вспомнил, как он вышел в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и рассказал, что он нанёс запрещённый удар.

Херб (рефери Дин Херб. — Прим. Лайфа) должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан, — похвалился Макгрегор.

Многие подписчики бойца отреагировали на эти слова отрицательно. Его призвали поменьше говорить об этом, чтобы не навредить себе же. А кто-то предложил протрезветь.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. Недавно Нурмагомедов допустил, что бой-реванш с Макгрегором может состояться в сентябре. Однако оказалось, что в этом месяце он будет состязаться с американцем Дастином Пуарье. Боксёр Майк Тайсон заявил, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.

Конор Макгрегор же недавно вызвал на бой актёра Марка Уолберга.

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