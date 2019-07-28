Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ России превысила 62%

Российский лидер отметил, что отечественный флот продолжит перевооружение, а в ближайшие годы в состав ВМФ должно войти более 180 кораблей и судов.

Более 62% от общего числа вооружения и техники, находящихся в Военно-морском флоте РФ, являются новинками отечественного ВПК. Об этом во время выступления на торжественном приёме по случаю Дня ВМФ РФ заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что перевооружение отечественного флота, включая надводные и подводные силы морской авиации, береговых войск и морской пехоты, не должно останавливаться и дальше. Ведь это напрямую влияет на уровень безопасности России и её граждан.

— Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших учёных, инженеров, конструкторов, — сказал президент.

Владимир Путин поблагодарил также всех, кто трудится в Оборонно-промышленном комплексе России на развитие флота. Он заявил, что для всех поколений моряков преданность родине всегда была и остаётся мощной духовной опорой, на ней же строятся богатые флотские традиции.

— Морское дело уже более трёх веков — одно из самых почитаемых и почётных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплочённость флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота, — сказал Путин.

Как отметил Владимир Путин, согласно действующей Государственной программе вооружения (ГПВ), рассчитанной до 2027 года, в состав ВМФ войдёт около 180 кораблей и судов различных проектов и модификаций. Например, только в текущем году флот пополнится пятнадцатью боевыми кораблями и двадцатью судами.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что российский Военно-морской флот способен дать достойный отпор любому агрессору.