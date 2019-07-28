В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве в воскресенье

Согласно прогнозам Росгидромета, усиление ветра ожидается в период с 14 до 21 часа.

Спасатели предупредили жителей и гостей столицы о сильном ветре до 17 метров в секунду в воскресенье. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Согласно прогнозам Росгидромета, предупреждает МЧС России, усиление ветра ожидается в период с 14 до 21 часа 28 июля.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, а пешеходам — обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

Ранее Лайф сообщал, что учёные назвали причины аномальной жары в Европе и холодного лета в центре России.