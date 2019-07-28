Из-за скандального видео с украинским генералом возбудили уголовное дело

В случае доказательства вины Глуховере грозит до восьми лет лишения свободы за превышение служебных полномочий.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело из-за скандального видео с начальником полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей. Об этом сообщил директор Госбюро Роман Труба.

— ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным, — написал он в телеграм-канале.

Труба добавил, что теперь в случае доказательства вины генералу полиции грозит до восьми лет лишения свободы, хотя он мог отделаться штрафом за нарушение ПДД.

Напомним, что Глуховеря подвергся жёсткой критике после появления в Сети видео с его автомобилем. На кадрах видно, что патрульные остановили за нарушение ПДД чёрный Range Rover генерала, за рулём которого сидел водитель Глуховери. Полицейские отказывались отпустить машину "избранного", а вскоре за ними приехали вооружённые бойцы спецподразделения МВД "Корд".

Отреагировал на скандальный ролик и президент Украины Владимир Зеленский. Он потребовал от министра МВД Арсена Авакова уволить генерала.