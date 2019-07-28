МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым

Это обычная практика. Киев традиционно выступает с такими заявлениями при посещении полуострова представителями российских властей.

Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины. Внешнеполитическое ведомство Незалежной заявило об этом на своём сайте.

— МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, — говорится в сообщении.

Помимо участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России Дмитрий Медведев встретится с главой Крыма Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Глава государства Владимир Путин сегодня принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.