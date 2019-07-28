Экс-чемпиона России по кикбоксингу с простреленной головой нашли в Петербурге

Сергей Карпенко исчез неделю назад. По словам сына, он перестал выходить на связь 23 июля.

Бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мёртвым на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено на набережной реки Мойки, — уточнил собеседник агентства.

51-летний экс-чемпион России и Германии по кикбоксингу исчез неделю назад. По словам сына, блогера Юрия Карпенко, его отец перестал выходить на связь 23 июля. Он уже подтвердил в "Инстаграме" информацию о смерти отца.

Ранее Лайф писал о трагической смерти 28-летнего боксёра Максима Дадашева после поединка в США. Во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом он получил серьёзную травму мозга. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа, однако после этого он всё же скончался в больнице.