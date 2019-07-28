В Москве неизвестные вскрыли помещения Физического института им. Лебедева

По предварительным данным, преступники не успели похитить ничего ценного, ведётся проверка.

Полиция Москвы ведёт розыск неизвестных, которые незаконно проникли на территорию одного из корпусов Физического института имени П.Лебедева РАН на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах столицы.

— Сегодня ночью поступило сообщение о вскрытии помещений организации по адресу Ленинский проспект, 53. Проводится проверка, устанавливается возможный материальный ущерб, — сказал представитель ведомства.

Как уточнили в правоохранительных органах, по предварительным данным, преступники не успели похитить ничего ценного из помещений института.

Отметим, Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук — один из крупнейших и старейших научно-исследовательских центров России. Его научная тематика охватывает практически все основные направления физики.