Таблетки экстази в виде головы Трампа нашли на Ибице

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Фото © Indiana State Police

Наркотики, предположительно, производят в Амстердаме и продают по цене 1,2 тысячи фунтов за партию.

Экстрасильные таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на острове Ибица. В них содержится высокая доза действующего вещества. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, "головы Трампа" производят в Амстердаме и продают по цене 1,2 тысячи фунтов (95 тысяч рублей) за партию в тысячу таблеток.

Впервые "головы Трампа" заметили на музыкальном фестивале Bestival на британском острове Уайт и в ночном клубе Гонконга. Специалисты некоммерческой организации "Петля" (The Loop), занимающейся профилактикой вреда после употребления наркотиков, установили, что в таблетках в два раза увеличена доза действующего вещества.

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