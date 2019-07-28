Таблетки экстази в виде головы Трампа нашли на Ибице

Наркотики, предположительно, производят в Амстердаме и продают по цене 1,2 тысячи фунтов за партию.

Экстрасильные таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на острове Ибица. В них содержится высокая доза действующего вещества. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, "головы Трампа" производят в Амстердаме и продают по цене 1,2 тысячи фунтов (95 тысяч рублей) за партию в тысячу таблеток.

Tablets with "Donald Trump" logo tested by @WeAreTheLoopUK at #Bestival2018 containing 250+mg of MDMA - over two doses in one tablet. Others tested in Europe with different strengths. Visit The Loop on site for independent drug safety testing and advice. pic.twitter.com/4izWhgysMi — The Loop (@WeAreTheLoopUK) August 3, 2018

Впервые "головы Трампа" заметили на музыкальном фестивале Bestival на британском острове Уайт и в ночном клубе Гонконга. Специалисты некоммерческой организации "Петля" (The Loop), занимающейся профилактикой вреда после употребления наркотиков, установили, что в таблетках в два раза увеличена доза действующего вещества.