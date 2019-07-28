Россиянина весом более 300 килограммов госпитализировали через окно

Под окнами многоэтажки установили автокран и вышку, а после принялись разбирать проём.

Жителя Карачаево-Черкесии Рената Кокова пришлось госпитализировать не медикам, а бригаде спасателей. Они разобрали окно в доме на четвёртом этаже, потому что пациент весил более трёхсот килограммов. В операции были задействованы пять человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Мужчина находился коме, его не могли транспортировать через дверь. Несмотря на то что благодаря спасателям мужчину доставили в республиканскую больницу города Черкесска, там он, не приходя в сознание, всё равно скончался.

Ранее Лайф рассказывал про 55-летнюю Джанин Мюллер из США, которая из-за лишнего веса десять лет провела в кровати. Но потом решилась на операцию по урезанию желудка и скинула почти 200 килограммов.