Более 600 задержанных на несанкционированной акции оказались немосквичами

Накануне более тысячи участников митинга были доставлены в полицию за нарушения.

Полицейские составили протоколы в отношении задержанных за различные правонарушения на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает столичное ГУ МВД РФ.

— В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы, — говорится в сообщении.

В управлении также добавили, что более 600 правонарушителей оказались иногородними.

Накануне в центре столицы прошла несогласованная акция протеста, организованная кандидатами в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей. По данным МВД, на митинг вышло более трёх тысяч человек. За различные правонарушения было задержано 1074 участника.