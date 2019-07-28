Пострадавшие от паводка в Приамурье рассказали о жизни во временных пунктах

Жители затопленных районов признаются, что сейчас их больше всего беспокоит вопрос компенсации.

Лайф пообщался с жительницей Приамурья, которой пришлось покинуть дом из-за паводка. Инна Онищук, как и многие её соседи и родственники, сейчас находится в Февральске в пункте временного размещения (ПВР).

— В пунктах всё очень хорошо, о нас заботятся. Уже люди несут и постельное, и подушки. Наши дети и мы уже одеты. Детям создали в больнице игровую комнату, игрушек прям валом, все несут. До сих пор не прекращают нести. Жаловаться не на что, всё хорошо. Все рады и этому. Эвакуировали сразу первым бортом тех, кто захотел. Некоторые хотели остаться, я тоже с семьёй хотела остаться. Эмчеэсовцы сначала забрали мою сестру, соседей. Уже вода была у нас по колено во дворе. Эвакуировали нас сначала в школу, и мы думали, что школу топить не будет, — рассказывает Инна.

Однако вода очень быстро начала прибывать, и власти приняли решение их эвакуировать на вертолётах. По словам Инны, возвращаться домой страшно, а некоторым уже просто некуда. Собеседница Лайфа вспоминает, что в первый день после прибытия в пункт многие плакали, но уже успокоились. Она говорит, что сейчас пострадавших больше всего беспокоит вопрос компенсации за утерянное жильё.

Ранее в Амурской области был введён режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации. Из зоны подтопления спасатели эвакуировали почти тысячу человек.