Во Вьетнаме у браконьера-контрабандиста нашли семь замороженных тигрят

В стране части этого животного используют в народной медицине, а также делают из них ювелирные украшения.

Во Вьетнаме полиция нашла семь замороженных тигров в автомобиле местного жителя. Мужчину арестовали. Стражи порядка обвиняют его в масштабном браконьерстве и контрабанде диких животных из Лаоса во Вьетнам и Китай.

— Хюэ основал строительную компанию для прикрытия нелегальной торговли тиграми и другими редкими животными, — передаёт Daily Mail сообщение правоохранительных органов.

Отмечается, что во Вьетнаме из-за браконьерства резко сократилась численность тигров. Там части животных используют в народной медицине, а также делают из них ювелирные украшения.

Ранее Лайф показал видео из города Иваново, на котором тигрица сбегает из машины посреди дороги.