Наина Ельцина открыла памятную скамейку для "тех, кто любит, как мы с Борисом"

Скамейка для проверки крепости чувств была установлена в Екатеринбурге недалеко от Ельцин-центра.

На берегу реки Исеть в Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятной скамейки, посвящённой как самому первому президенту России Борису Ельцину, так и его долгой любви с супругой Наиной. Именно на её средства и была построена и установлена скамья. Как пояснила присутствовавшая на открытии Наина Ельцина, она хотела бы, чтобы современные молодые люди обрели на этой скамейке семейное счастье, как более 50 лет назад на похожей скамейке признались в любви друг другу они с Борисом.

— Когда я вижу молодых людей, сидящих на лавочке, я вспоминаю нас с Борисом и свой самый главный день, когда мы сказали друг другу о нашей любви. Мы прожили вместе более 50 лет, оба оказались однолюбы. Я вспоминаю нашу жизнь, это меня греет и не даёт хандрить. Я хочу, чтобы лавочек было больше, а люди говорили на них о своём счастье, — цитирует слова Наины Ельциной пресс-служба Президентского центра имени первого президента России.

На скамейке также установлена табличка с надписью "Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина".

Как отметили представители Ельцин-центра, это первая именная лавочка на берегу Исети. В будущем планируется, что любой желающий сможет последовать примеру Наины Ельциной, профинансировав производство и установку своей именной скамьи. Стоимость такой работы — 30 тысяч рублей.

Как писал Лайф, весной 2018 года в Москве был установлен бюст первого президента России Бориса Ельцина. Памятный монумент появился на Аллее правителей в сквере в Петроверигском переулке, где расположено Российское военно-историческое общество.