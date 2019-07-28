Гидросамолёт задел дерево и рухнул в озеро в Мичигане — видео

Пилот и пассажир отделались испугом. Им быстро пришли на помощь, обошлось без серьёзных травм.

Легкомоторный гидросамолёт задел дерево и рухнул в озеро Литтлфилд в американском штате Мичиган. В воздушном судне в момент ЧП находилось два человека. Очевидец снял крушение на видео.

На кадрах видно, что самолёт Icon A5 сразу после взлёта пытается развернуться, задевает крылом дерево и падает в воду. Очевидцы подбежали к воздушному судну и помогли пилоту и пассажиру выбраться из кабины. В результате никто не погиб. Пострадавшим оказали помощь на месте, сообщает WoodTV.

Накануне сообщалось, что одномоторный самолёт Cessna 182 Skylane и двухместный планёр столкнулись в воздухе в канадской провинции Альберта.