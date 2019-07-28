Патриарх Кирилл предостерёг верующих от ложных идеологических конструкций

Глава РПЦ заявил, что последствия такого ошибочного выбора "обычно весьма печальны" для общества и государства.

В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерёг христиан от ложных "идеологических конструкций", которые могут на первый взгляд показаться привлекательными и успешными. Он предупредил об опасности разрыва со своими настоящими корнями.

По убеждению предстоятеля Русской православной церкви, человек не может существовать без подлинной идентичности — без осознания того, кто он и где его место.

— Но бывает и так, что люди пытаются отвергнуть свою идентичность ради ложной, пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями — и подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями, которые кажутся им более привлекательными и успешными, — обратился глава РПЦ к верующим.

Патриарх заявил, что последствия такого ошибочного выбора "обычно весьма печальны" для общества и государства.

Как писал Лайф, глава РПЦ сегодня в Успенском соборе Московского Кремля провёл божественную литургию в честь Дня крещения Руси. Затем он возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме.