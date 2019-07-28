Вынесен приговор банде, жестоко пытавшей людей в Омске

Преступники выманивали своих будущих жертв, а затем издевались над ними, требуя деньги.

В Омске осудили банду, которая, прикрываясь борьбой с наркотиками, жестоко пытала людей. Психологическая экспертиза показала вменяемость преступников, несмотря на те зверские пытки, которые они использовали в отношении своих жертв.

— Суд приговорил лидера группировки к 10 годам лишения свободы, а соучастники получили от 8 до 10 лет колонии, — передаёт "Новый Омск" слова следователя Следственного управления УМВД РФ по Омской области Сергея Плаксина.

В банде состояло восемь человек. Они выманивали людей, которые якобы распространяли наркотики, в лес или баню. Затем жестокими пытками добивались того, чтобы молодые люди признавали себя наркодилерами. Одному из них они вбили гвоздь в колено, в другого стреляли из газового пистолета, третьего топили в бассейне, привязав за шею, о четвёртого тушили сигареты.

Жертвам приходилось откупаться автомобилями и деньгами. Группировка отняла пытками почти два миллиона рублей. Всего пострадало от рук бандитов 12 жителей Омска. Только один из них написал заявление в полицию. Жертвам преступников предоставили госзащиту, так как им поступали угрозы со стороны родственников банды.

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