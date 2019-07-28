Переброска немецких солдат в Литву сорвалась из-за очередной поломки самолёта

Военные должны были присоединиться к многонациональному батальону НАТО, но перелёт пришлось отложить.

Airbus A310 Военно-воздушных сил Германии не смог 27 июля вылететь из Кёльна в Каунас из-за неисправности двигателя. Как сообщает Der Spiegel, самолёт должен был доставить в Литву солдат 391-го мотопехотного батальона.

В результате вылет отложили на один день. Немецкие военные только сегодня смогли присоединиться к многонациональному батальону НАТО, дислоцированному в Литве.

К слову, это не первый инцидент с военными бортами в Германии. Так, в ноябре прошлого года канцлер Ангела Меркель не смогла добраться на саммит G20 в Аргентину на Airbus A340. В итоге она была вынуждена лететь регулярным рейсом из Мадрида. В апреле с данным лайнером снова возникли неполадки. После посадки в Нью-Йорке самолёту понадобился буксир. В этот раз на борту находился глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Немецкие власти усмотрели в частых поломках правительственных самолётов саботаж.