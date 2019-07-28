Сторож детсада в Челябинске бензопилой отбился от пьяного мужчины

Данных о том, насколько серьёзными оказались ранения пострадавшего от бензопилы, пока нет.

Пьяный мужчина заявился в один из детских садов Челябинска и потребовал отдать ему своего ребёнка. Однако он не учёл, что сегодня воскресенье и детей попросту в саду нет. После того как он полез в драку со сторожем, тот решил проучить его бензопилой, сообщает "74.ru Челябинск Онлайн".

Свидетелями того, как сторож отбивается от пьяницы бензопилой, стали бойцы Росгвардии. Неясно, вызвал ли их кто-то или они приехали по сработавшей сигнализации.

— Наша вневедомственная охрана была рядом и увидела, как один мужчина за другим бегает с бензопилой. Он не отрезал ему руку, а нанёс рваные раны. При выяснении обстоятельств оказалось, что мужчина, находящийся в состоянии опьянения, зашёл на территорию детского сада и потребовал от сторожа отдать ему ребёнка, — цитирует издание правоохранителей.

После того как конфликт остановили, на место ЧП прибыли врачи и следственно-оперативная группа. Обоих участников конфликта бойцы передали сотрудникам полиции.

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