Мужчина убил посетителя бара в Иванове выстрелом в глаз

По предварительной информации, погибший начал приставать к стоявшей у заведения девушке, и та позвала друга.

Возле бара "Облака" в городе Иваново в результате конфликта из-за девушки застрелили мужчину. При этом предполагаемый убийца скрылся с места преступления уже после приезда полицейских. Об этом сообщил Лайфу источник.

По предварительной информации, погибший начал приставать к стоявшим у бара девушкам. Особое внимание Фазил Б. начал оказывать некоей Кристине. Девушке это не понравилась, и она позвонила другу. Вызволять её он приехал с приятелем, у которого при себе был травматический пистолет. Во время драки он пустил его в ход — убил оппонента выстрелом в упор в глаз.

После приезда полиции на место преступления злоумышленник скрылся. При этом свидетели говорили правоохранителям, что стрелок уходит, но те не обратили внимания на их слова. Теперь он объявлен в розыск. Его приятель после стрельбы спрыгнул с парапета и сломал обе ноги. Мужчину уже допросили.

Ранее сообщалось, что тело зарезанной блогерши в чемодане обнаружили в её съёмной квартире в Москве.