По словам самого задержанного, он якобы не ел три дня и у него совсем не осталось сил.

Опубликовано видео задержания Антона Санникова, которого в течение нескольких дней активно искали правоохранительные органы Краснодарского края и соседних регионов после того, как он сбежал от конвоя.

С учётом общественной опасности беглеца были приняты все меры для его скорейшей поимки. А на кадрах самого задержания видно, что его держат за обе руки, чтобы у него не было никакой возможности оказать сопротивление.

Впрочем, Санников на видео и не думает сопротивляться, потому как якобы не ел три дня и у него совсем нет сил. После этого задержанный начинает рыдать и просит у полицейских застрелить его.

Как сообщал Лайф, 24 июля Антон Санников сумел сбежать при конвоировании, когда один караул передавал его другому. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве брата, а также в ещё нескольких преступлениях.