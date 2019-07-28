Участники форума "Молодёжки ОНФ" пройдут пожарную подготовку

Курсы подготовки добровольного пожарного пройдут более 200 активистов молодёжного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодёжка ОНФ". Об этом журналистам рассказал руководитель молодёжного движения Игорь Кастюкевич на открытии форума "Рубеж" в Калужской области.
— В прошлом году было 106 участников, в этом году — 212 участников. На этом форуме основным смыслом "Рубежа" после командообразования является обучение, и одним из направлений обучения является подготовка добровольных пожарных, — приводит слова Кастюкевича ТАСС.
Как пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович, на этих курсах молодых людей научат различать виды пожаров, расскажут об их особенностях и тактике борьбы с каждым из них. По окончании курса обучения все участники смогут сдать экзамены для получения удостоверений добровольных пожарных. Кастюкевич также добавил, что среди участников курса уже есть ребята, которые в качестве волонтёров помогали спасателям во время ликвидации последствий паводков в Иркутской области.
— После теоретической части мы приступим к отработке практических навыков. Мы ознакомим ребят с оборудованием, которое находится на пожарном автомобиле, а также порядком применения этого оборудования. Будем отрабатывать приёмы боевого развёртывания. В частности, участники узнают, как прикрепить пожарный рукав к автомобилю, как выбрать направление, куда подавать воду, — пояснил он.
Второй ежегодный форум "Молодёжки ОНФ" "Рубеж" завершится 2 августа.
Как сообщал Лайф, режим ЧС был введён в четырёх российских регионах, особый противопожарный режим — в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах. Только за последние сутки было ликвидировано сорок девять лесных пожаров на площади более 800 гектаров. Однако борьба с огнём продолжается.
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