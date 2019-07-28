За штурвалом упавшего в Подмосковье лёгкого самолёта был пассажир: Дал порулить

По данным СМИ, мужчина хотел купить у знакомого самолёт, и владелец позволил ему протестировать судно.

За штурвалом упавшего в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторного самолёта в момент ЧП сидел пассажир Константин Барковский, не имевший документов на управление воздушным судном. Об этом сообщает МК.

По данным издания, мужчина хотел купить у знакомого самолёт, и 46-летний владелец Максим Борисов передал ему управление, чтобы тот протестировал судно. В пользу версии о сделке говорит и то, что у Борисова при себе было более 40 тысяч долларов.

Гидросамолёт Lake 250 вылетел с аэродрома Новинки в 12:31 27 июля, а спустя 24 минуты разбился. По предварительной версии, он задел ЛЭП и упал в Оку. Лайф публиковал видео с места крушения.