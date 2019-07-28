В соцсетях не поняли термин "Русь-Украина" от Зеленского

Украинскому лидеру посоветовали вспомнить школьные уроки и не делать таких ошибок.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём крещения "Киевской Руси-Украины". Запись он разместил на своей странице в "Твиттере". Подписчики не стали медлить с комментариями и напомнили ему, что Украины в Х веке ещё не было.

— Приведите исторический документ, где слово "Украина" присутствует в сочетании "Киевская Русь-Украина". Найдёте только Киевскую Русь, — написал один из комментаторов.

— Вова, открою тебе страшную тайну: тогда не было никакой Украины, — отметил alexflex777.

— Вспомните, господин президент, как вас учили в школе. Вспомнили? Вот хорошо! А если нет, идите снова учитесь, — обратился к главе государства @SergYavorskiy.

Напомним, православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси. В этот же день православная церковь также празднует День памяти князя Владимира. В честь этих праздников патриарх Кирилл провёл божественную литургию.

А бывший президент Украины Пётр Порошенко ранее заявлял на своей странице в "Фейсбуке", что украинский трезубец был в Севастополе ещё за тысячу лет до российского флага.