Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на "Эмми"

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу номинировано на телевизионную премию "Эмми".
Телекорреспондент поборется за крылатую статуэтку в номинации "Живое интервью". Телевизионная награда будет вручаться 24 сентября в концертном зале Alice Tully Hall в Нью-Йорке.
Путин побеседовал с Уоллесом в июле 2018 года после первой полноформатной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Разговор продлился 35 минут. За это время российский лидер ответил на множество вопросов, включая тему расширения НАТО, Крыма и вмешательства в американские выборы 2016 года. Интервью посмотрело 3,2 миллиона человек. Увидеть интервью или прочитать его можно на сайте Кремля.
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