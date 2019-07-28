Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на "Эмми"

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Президент РФ Владимир Путин и Крис Уоллес. Фото © Kremlin

Разговор продлился 35 минут, за которые российский лидер ответил на множество вопросов.

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу номинировано на телевизионную премию "Эмми".

Телекорреспондент поборется за крылатую статуэтку в номинации "Живое интервью". Телевизионная награда будет вручаться 24 сентября в концертном зале Alice Tully Hall в Нью-Йорке.

Путин побеседовал с Уоллесом в июле 2018 года после первой полноформатной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Разговор продлился 35 минут. За это время российский лидер ответил на множество вопросов, включая тему расширения НАТО, Крыма и вмешательства в американские выборы 2016 года. Интервью посмотрело 3,2 миллиона человек. Увидеть интервью или прочитать его можно на сайте Кремля.

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