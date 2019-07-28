Лайф публикует видео с моментом убийства посетителя бара в Иванове

Судя по всему, смерть оппонента наступила так неожиданно, что даже злоумышленник на пару секунд опешил.

В распоряжении Лайфа оказались записи с камер видеонаблюдения с моментом убийства посетителя бара "Облака" в городе Иваново. На кадрах видно, что двоих мужчин пытается разнять толпа.

Судя по видеозаписи, смерть после выстрела наступила мгновенно — мужчина упал и уже не встал. Злоумышленник опешил от произошедшего, а спустя несколько секунд пришёл в себя. Он засунул пистолет в карман и ушёл. Толпа обступила тело убитого, стрелка даже не пытались остановить.

Ранее Лайф выяснил, что смертельный конфликт завязался из-за девушки. Из-за настойчивых приставаний посетителя бара она позвала друга на помощь.