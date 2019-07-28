Машины ГИБДД три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами — видео

Несчастье могло произойти на трассе Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды.

Полицейские Ставропольского края предотвратили возможное дорожно-транспортное происшествие. Они заметили несущийся грузовик. Оказалось, что у него отказали тормоза. Инспекторы начали сопровождение.

— Оценив обстановку, сотрудники ДПС на двух патрульных машинах обогнали неуправляемый грузовик, включили проблесковые маячки и, используя громкоговорящее устройство, предупреждали водителей встречного транспорта о приближающейся опасности, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Машина помимо кузова имела ещё и прицеп и перевозила 20 тонн пшеницы. Остановить автомобиль водитель смог только после трёх километров на небольшом подъёме. Водитель направил грузовик на обочину и применил ручной тормоз. В результате инцидента никто не пострадал.

В начале месяца в Петропавловске-Камчатском автобус из-за отказа тормозов влетел в остановку, погиб ребёнок.