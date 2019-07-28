В Батуми провели митинг за восстановление отношений с Россией

Сторонники оппозиции призвали грузинские власти к прямому диалогу с РФ, Абхазией и Южной Осетией.

Грузинская оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и её сторонники провели митинг в Батуми с требованием к властям страны начать процесс восстановления отношений с Россией. Как сообщает грузинский Первый канал, люди на площади также скандировали речёвки и держали плакаты с требованиями повышения уровня жизни, отказа от воинственной риторики и принятия внеблокового статуса для Тбилиси.

— Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело, чего хочет народ... Мы должны начать прямой диалог с Сухуми, Цхинвали или Москвой, — заявила в ходе митинга лидер партии Ирма Инашвили.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.

Позднее российский лидер заявил, что он за восстановление полноценных отношений между Москвой и Тбилиси, и выступил против введения новых санкций в отношении соседней страны из уважения к грузинскому народу, даже несмотря на провокации отдельных политиков.