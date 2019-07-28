Режиссёр "Трансформеров" обсудил с Кличко съёмки кино в Киеве

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Фото © Facebook / Віталій Кличко

Градоначальник назвал Майкла Бэя своим хорошим знакомым и заявил о готовности ему помочь.

Американский режиссёр и продюсер Майкл Бэй прилетел на Украину, чтобы встретиться с мэром Киева Виталием Кличко и осмотреть город. По словам бывшего боксёра, "его хороший знакомый" заинтересован в съёмках кино в Незалежной.

Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в съёмках кино и видео в нашем городе, — написал градоначальник в "Фейсбуке".

Во время встречи Кличко заявил о готовности оказать Бэю помощь в организации съёмок. Они поговорили о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества.

Майкл Бэй считается одним из самых кассовых режиссёров мира. В разные годы его картины "Армагеддон" и "Трансформеры: Эпоха истребления" собирали в прокате рекордные суммы. Среди других наиболее известных его фильмов — "Плохие парни", "Пёрл Харбор" и "Скала".

Что касается Кличко, то его нахождение на посту мэра Киева пока находится под вопросом.

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