Московский метрополитен перевёз за полгода 1,2 млрд пассажиров

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров выросло на 25,5 млн.

Метрополитен столицы за первые шесть месяцев 2019 года перевёз 1,2 миллиарда пассажиров. Об этом рассказал в интервью ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что количество пассажиров выросло, однако станции стали менее загруженными благодаря увеличению их количества.

Одна из самых загруженных станций — "Речной вокзал" — после открытия станции "Беломорская" разгрузилась на 37 процентов. "Петровско-Разумовская" после продления Люблинско-Дмитровской линии на север опустела на 32 процента. "Юго-Западная" после продления Сокольнической линии стала свободнее на 18 процентов.

Ликсутов также рассказал, что на 15 процентов вырос пассажиропоток Московского центрального кольца.

— По сравнению с прошлым годом на кольце совершено на 10 млн больше поездок — 75 млн. МЦК стало неотъемлемой частью транспортной системы столицы. Пассажиры выбирают его из-за удобных пересадок на другие виды транспорта и коротких интервалов движения поездов, — рассказал заместитель мэра.

Несколько дней назад в Москве началось строительство станции метро "Университет дружбы народов". Она расположится на Коммунарской линии метро Москвы, которая пройдёт от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. А ещё на юго-востоке столицы у станции "Прокшино" Сокольнической ветки планируют построить горнолыжную трассу.