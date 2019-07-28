"Северный поток" возобновил работу после планового техобслуживания

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Фото © Nord Stream AG

Мероприятия включали в себя тестирование автоматических систем и другие регламентные работы.

Трубопровод "Северный поток" возобновил работу после завершения планового техобслуживания, которое началось 16 июля. Об этом сообщается на сайте компании-оператора Nord Stream AG.

— Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" возобновлены 27 июля 2019 года после временной остановки на ежегодное плановое техобслуживание, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что с 16 по 27 июля были проведены все запланированные регламентные работы по техобслуживанию механических компонентов и тестированию автоматических систем. Сроки временной остановки согласовывались со всеми партнёрами. Полная мощность трубопровода доступна для поставок газа.

Ранее в Германии пояснили, зачем стране нужен "Северный поток — 2".

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