Судью лишили полномочий после постановления об аресте умирающего чиновника

Мужчина с онкозаболеванием скончался и был признан виновным в коррупции уже посмертно.

Судья Кореновского районного суда Краснодарского края Наталья Калита второй раз за свою службу лишилась статуса судьи. Об этом пишет "Российская газета".

В первый раз квалификационная коллегия судей приняла подобное решение за "не процессуальное общение" со следователем. Сотрудник СКР вёл дело в отношении бывшего мужа Натальи, который обвинялся в даче взятки. Судья позвонила следователю и начала его заверять, что в деле якобы нет состава преступления. Однако оперативник записал данный разговор и передал его в ФСБ. Коллегия судей была вынуждена рассматривать решение о лишении статуса коллеги в отсутствие Натальи Калиты, поскольку женщина под разными предлогами избегала заседание. Именно этот факт позже позволил ей восстановиться в должности через Верховный суд, где она предоставила справку из частной клиники, что всё это время болела. А по поводу записи разговора со следователем она заявила, что кто-то совершил звонок от её лица, а голос не принадлежит ей.

Как пишет РГ, уже после восстановления в должности она начала вести дело в отношении экс-главы района Владимира Рудника, которого правоохранители подозревали в злоупотреблении полномочиями. У мужчины к тому времени было онкозаболевание, в связи с чем местные врачи отправили его доживать свои дни в домашних условиях. Но Наталья Калита постановила, что умирающий бывший чиновник должен быть заключён под стражу.

Благодаря действиям родственников Владимира его удалось госпитализировать и спасти тем самым от СИЗО. Впрочем, вскоре экс-глава района умер. А Наталья Калита посмертно признала бывшего главу Кореновского района виновным в злоупотреблении полномочиями.

Данное дело вызвало широкий общественный резонанс. И квалификационная коллегия судей Краснодарского края собралась вновь для рассмотрения законности действий судьи Натальи Калиты. Кроме того, один из адвокатов подсудимого, чьё дело рассматривала Наталья Калита, передал коллегии аудиозаписи очередного "не процессуального общения" со стороны судьи. Несмотря на заявления Натальи, что на записях опять не её голос, 12 из 13 членов квалифколлегии на основании всех вышеперечисленных фактов во второй раз проголосовали за лишение Калиты статуса судьи.

Отметим, ранее Лайф рассказывал об удивительной судьбе, богатствах, неоднозначных связях и сказочной неуязвимости другой краснодарской судьи — Натальи Хахалевой.