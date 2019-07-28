Южная Осетия попросила Италию о признании своей независимости

Цхинвал считает, что все европейские нации должны стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные извне.

Южная Осетия обратилась к итальянским властям с просьбой признать её суверенитет. Об этом сообщил официальный представитель МИД бывшей грузинской автономии в Италии Мауро Мурджиа.

— Мы считаем, что наступило время, чтобы Италия в лице её нынешнего правительства признала Республику Южная Осетия в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Как отметил Мурджиа, Цхинвал призывает все европейские нации "стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за пределов Европы". Признание независимости Южной Осетии, по его убеждению, будет означать возобновление традиции мирного сосуществования и признание прав народов на самоопределение и выбор собственного будущего.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвал. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республики. Вслед за РФ независимость страны признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.