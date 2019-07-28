Шейк заподозрили в романе с экс-мужем Дженнифер Энистон

По информации источника издания, новый роман модели начался сразу после разрыва с Брэдли Купером.

Российская модель Ирина Шейк начала роман с экс-супругом Дженнифер Энистон, актёром Джастином Теру. Об этом сообщает Gossip Cop со ссылкой на источник.

По его информации, новый роман модели начался сразу после разрыва с Брэдли Купером. Отмечается, что Шейк чувствует "бабочки в животе" при виде нового возлюбленного.

Пару уже несколько раз видели вместе. Их отношения начались после того, как во время случайной встречи в ресторане между ними "проскочила искра".

Ранее Лайф сообщал, что Ирина Шейк заинтриговала откровенными снимками с Адрианой Лимой.