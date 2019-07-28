В Великобритании мальчик отправился в парикмахерскую после 10 лет уговоров

Ребёнок отказывался стричься даже у друзей семьи и хотел иметь волосы, "как у сёрферов".

Четырнадцатилетний Оуэн Томас из Уэльса впервые за 10 лет отправился в парикмахерскую. Мальчик-аутист очень боялся подстригаться, но также ему надоело терпеть издевательства сверстников и носить головной убор, сообщат The Daily Mail.

Boy, 14, who was scared of haircuts has his first trim in 10 years https://t.co/TFPtCc9c1U — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 26 июля 2019 г.

Парикмахер Джеймс Уильямс, к которому привели ребёнка, сравнил стрижку Оуэна с очисткой кожуры картофеля. А его отец Энтони сказал, что процедура была похожа на снятие обёртки с пасхального яйца.

После того как о причёске Оуэна Томаса заговорили не только сверстники, но и педагоги в школе, родителям пришлось пойти на лукавство и рассказать ребёнку, что если он не подстрижётся, то волосы выпадут вовсе.

Парикмахер Джеймс Джим Трим Уильямс утверждает, что он хотел сохранить как можно больше волос и искал точки, где волосы ломались, прежде чем использовать точный триммер, чтобы разрезать клубки.

"Я впервые столкнулся с такими волосами. В большинстве салонов с него, наверное, сняли бы скальп. Но я хотел, чтобы после этого его волосы выглядели хорошо", — рассказал парикмахер Джим Уильямс.

Весной Лайф рассказывал про другого парикмахера из Великобритании, который бесплатно стрижёт бездомных прямо на улице. Благодаря своей работе он стал интернет-знаменитостью и собрал 170 тысяч подписчиков в "Инстаграме".