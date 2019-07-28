ФБР назначило награду за грабящую банки "розовую бандитку"

Девушка просто подходила к окошку банка и показывала записку с угрозами и требованием выдать ей наличные.

В США Федеральное бюро расследований назначило вознаграждение в десять тысяч долларов тому, кто предоставит какую-либо информацию о "розовой бандитке". Женщина за последнюю неделю ограбила уже четыре банка. Об этом сообщает телеканал Fox News .

Как отметили следователи, в двух последних ограблениях молодая девушка была с розовой сумочкой. Именно из-за этого аксессуара она получила своё прозвище.

Help the #FBI identify the "Pink Lady Bandit." She is believed to have robbed at least 3 banks along the east coast. The most recent in Ayden, NC. @FBIBaltimore @FBIPhiladelphia pic.twitter.com/8zeJewSKDm — FBI Charlotte (@FBICharlotte) July 26, 2019

Подозреваемая грабила банки в штатах восточного побережья: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. Девушка просто подходила к окошку в отделении банка и показывала записку сотруднику с угрозами, а также требованием выдать ей деньги.

Ранее Лайф сообщал, что ОПГ под руководством полицейских пойдёт под суд за многочисленные грабежи.