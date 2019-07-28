ФБР назначило награду за грабящую банки "розовую бандитку"

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Фото © "Твиттер" / FBI Charlotte‏

Девушка просто подходила к окошку банка и показывала записку с угрозами и требованием выдать ей наличные.

В США Федеральное бюро расследований назначило вознаграждение в десять тысяч долларов тому, кто предоставит какую-либо информацию о "розовой бандитке". Женщина за последнюю неделю ограбила уже четыре банка. Об этом сообщает телеканал Fox News .

Как отметили следователи, в двух последних ограблениях молодая девушка была с розовой сумочкой. Именно из-за этого аксессуара она получила своё прозвище.

Подозреваемая грабила банки в штатах восточного побережья: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина. Девушка просто подходила к окошку в отделении банка и показывала записку сотруднику с угрозами, а также требованием выдать ей деньги.

Ранее Лайф сообщал, что ОПГ под руководством полицейских пойдёт под суд за многочисленные грабежи.

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