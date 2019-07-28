Мать погибшей на Аляске актрисы не может улететь в США

Женщина призналась, что у неё не получается ни до кого дозвониться в Штатах из-за выходного дня.

Мать актрисы Вероники Никоновой, погибшей в свадебном путешествии на Аляске, не может отправиться в США, чтобы забрать тело дочери, сообщает КП.

— Проблема в том, что я не могу ни до кого дозвониться в Америке. Там сейчас выходной, и ничего не происходит. Честно говоря, я не знаю, что делать, — рассказала женщина журналистам.

Она добавила, что пытается найти билеты в США, однако они для неё дорогие — две тысячи долларов в один конец. Ещё одна проблема в том, что в реке, в которой погибла актриса, утонули все её документы.

Актриса Вероника Никонова погибла, упав в реку на Аляске, когда они с мужем пытались добраться до места, где некогда жил прототип известного киногероя. После дождей течение реки было настолько сильным и бурным, что унесло девушку. Супруг погибшей Пётр Маркелов смог вытащить жену и пытался её реанимировать, однако было уже поздно. Полиция США начала расследование.