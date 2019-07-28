В Хельсинки жара побила рекорд 175-летней давности

В понедельник, 29 июля, температура начнёт понижаться, холодный фронт доберётся и до Санкт-Петербурга.

В Финляндии установилась необычайно жаркая погода. В соседнем с Хельсинки городом Порвоо воздух прогрелся до плюс 33 градусов, сообщает Метеорологический институт Финляндии в своём твиттер-аккаунте.

В самой столице было только плюс 31,6 градуса Цельсия, но эта цифра стала рекордом за 175 лет наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1945 году, тогда термометры показывали 31,4 градуса тепла.

Последние три дня жарко было и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Москве, как и Хельсинки, синоптики пообещали похолодание. Причиной аномальной жары в Европе и холодного лета в центре России учёные назвали смену климатических эпох.