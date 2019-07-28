В Подмосковье пьяных подростков подозревают в убийстве двух сестёр

После трагического инцидента были задержаны двое несовершеннолетних, 2002 и 2003 года рождения.

В подмосковном Талдоме обнаружили тела двух сестёр, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает агентство городских новостей "Москва".

По подозрению в совершении двойного убийства задержаны двое несовершеннолетних, 2002 и 2003 года рождения, рассказала агентству старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по области Ольга Врадий.

— По данным следствия, 27 июля 2019 года в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошёл конфликт, — рассказала она.

В результате ссоры подростки, предположительно, убили двух сестёр, 1976 и 1986 года рождения.

СК РФ возбудил дело по факту убийства женщин. По словам собеседницы агентства, на данный момент подростки задержаны, их уже допросили. В ближайшее время суд определит меру пресечения.

Ранее тело блогерши нашли в чемодане в съёмной квартире.