Появились фото сгоревшего в Раменском гоночного авто

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Фото © СК РФ по Московской области

В связи с гибелью пилота машины СК РФ организовал проведение доследственной проверки.

Во время гоночных заездов в аэропорту "Быково" в Раменском городском округе одна из машин вылетела с трассы и загорелась, погиб пилот. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, во время заезда гоночная машина вылетела с трассы, после чего въехала в вышку оператора, огороженную бетонными блоками, и загорелась.

<p>Фото © СК РФ по Московской области</p>

В связи с происшествием СК РФ организовал проведение доследственной проверки. Машину, а также документы по организации автогонок изъяли. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ленинградской области четыре человека погибли в лобовом ДТП.

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