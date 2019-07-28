Колумбиец Берналь стал самым юным победителем "Тур де Франс" за 110 лет

Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos стал самым юным победителем генеральной классификации известной многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс" за последние 110 лет. На момент победы ему исполнилось 22 года 196 дней.

Берналь преодолел этап за 82 часа 57 минут и впервые в карьере одержал победу на "Тур де Франс". Он стал первым колумбийцем и южноамериканцем, победившим в этой велогонке.

Ранее в 2019 году эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar победил в другой многодневной велогонке — "Джиро д'Италия".