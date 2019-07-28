На границе с Азербайджаном погиб армянский военный

Минобороны Армении сообщило о гибели военного-контрактника при обстреле с азербайджанской стороны.

— Печальное известие. Сегодня на северо-восточном участке границы [с Азербайджаном] в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения, — сообщил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщала, что ещё один военнослужащий был ранен на том же участке границы.

Отношения между Арменией и Азербайджаном испортились из-за конфликта в Карабахе, который начался в феврале 1988 года. Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила, что выходит из Азербайджанской ССР. После распада СССР было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики, во время последующего конфликта Азербайджан потерял контроль над территорией. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Азербайджан пытается сохранить свою территориальную целостность, а Армения поддерживает интересы непризнанной республики.